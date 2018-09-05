Vicdansızlığın böylesi görülmedi

3 devesinin arka bacakları ile sırt kısmının kesildiğini belirten Akbaş, "Yaylada develerime huzur vermek istedim ama vicdansızlar kesmişler. Gözüm gibi bakıyordum onlara ama şu anda acı çekiyorlar" diyerek, bu caniliği yapan şahısların bulunmasını istedi.

Olay, 2 hafta önce Alanya ilçesi Gökbel Çayarası Yaylası’nda meydana geldi. Avsarlar Mahallesi’nde turistleri develerle gezdirme işi yapan Kazık Akbaş, 5 devesinden 3’ünü sıcaktan etkilendiğini düşünerek yaylaya çıkardı. Dönüşümlü olarak develerini yaylaya çıkartan Akbaş, 3 devesini 21 Ağustos Salı günü Gökbel Çayarası Yaylası’na çıkardı. Daha sonra Avsarlar Mahallesi’nde işinin başına dönen Akbaş, yayladaki akrabasından gelen bir telefonla sarsıldı. Develerine kimliği belirsiz kişilerce işkence yapıldığını duyan Akbaş, yaylaya gitti ve 3 devesinin arka bacakları ve sırt kısmının kesici aletlerle kesildiğini gördü. Akbaş, jandarma ve tarım ilçe müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine veteriner hekim eşliğinde gelen tarım ilçe yetkilileri, develeri tedavi altına aldı.

"Huzur bulsunlar istedim, şu anda acı çekiyorlar”

Çevredeki gördü tanıklarının ifadesine göre olayı 2 kişinin gerçekleştirip kaçtığını belirten Akbaş, "Yaylaya gidecektim. Yeğenim telefon açtı, develerimin kesildiğini söyledi. Kimliği belirsiz tarafından kaçırıldığını söylediler. Oraya gittiğimde 3 devemin arka ayaklarının kesildiğini gördüm. Tarım ilçeden, belediye ve jandarmadan yardım istedim. Şu anda 2-3 gün de bir develerimi veteriner eşliğinde tedavilerini yaptırıyorum. Gözüm gibi bakıyordum ben bunlara. Yaylada onlara huzur vermek istedim ama vicdansızlar develerimi kesmişler. Hayattalar ama çok acı çekiyorlar” diye konuştu.

Jandarmanın, olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.