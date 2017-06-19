Virajı alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Murat Akgül’ün kullandığı 07 LFR 38 plakalı hazır beton mikseri, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Evrenseki-Kömürcüler kavşağında virajı alamayarak refüje devrildi. Devrilen beton mikserinin içerisinde sıkışan Murat Akgül, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza anı kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hazır beton mikseri, kırmızı ışığın yanması ve diğer araçların yavaşlaması sırasında duramayarak devriliyor.