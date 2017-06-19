Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 14:58

Virajı alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yoldan çıkan beton mikserinin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Virajı alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

19 Haziran 2017 14:58


Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Murat Akgül’ün kullandığı 07 LFR 38 plakalı hazır beton mikseri, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Evrenseki-Kömürcüler kavşağında virajı alamayarak refüje devrildi. Devrilen beton mikserinin içerisinde sıkışan Murat Akgül, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Öte yandan, kaza anı kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hazır beton mikseri, kırmızı ışığın yanması ve diğer araçların yavaşlaması sırasında duramayarak devriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!