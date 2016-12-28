Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 16:51

Virane evde yaşayan kardeşlere Antaya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Virane evde yaşayan kardeşlere Antaya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

28 Aralık 2016 16:51

Antalya’nın Manavgat ilçesinde babalarından kalma çatısı akan, kapısı camı bulunmayan, içerisi çöplüğe dönmüş viranede yaşam mücadelesi veren 3 kardeşe Antalya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.
Manavgat’ın Ulukapı Mahallesinde Mehmet Ali, İlyas ve Mevlüt Yüksel kardeşler, dramlarının anlatıldığı haberin yayınlanmasının ardından daha müsait durumdaki aileye ait müstakil bir eve götürüldü. 2’si şizofren olduğu öğrenilen 3 kardeş, kurulan soba ve yer yatağı sayesinde geceyi üşemeden geçirdi. Sabahın erken saatlerinde eve gelen Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından Yüksel kardeşlerin bakımları yapıldı ev baştan sona temizlendi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatlarıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 3 adet kanepenin yanı sıra yorgan, battaniye, yastık, yemeklik gıda maddelerinden oluşan paketler getirerek eve yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Zabıta Birimi de yakacak getirdi.
Kişisel bakımlarının yapılması, evin döşenmesi ve sobanın yanmasının ardından Yüksel kardeşlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yüksel kardeşlerin mutluluğuna, yaşamını abisinin evinde sürdüren kız kardeşleri Ayşe de eşlik etti.
Yüksel kardeşlere en önemli haber ise öğle saatlerinde geldi. Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü’nün talimatı doğrultusunda Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezi Personellerinin girişim ve gayretleri sonucunda 3 kardeşin Antalya’da bulunan özel bir bakımevine kabulünün onaylandığı, ailenin onay vermesi durumunda ücreti devlet tarafından karşılanacak bakımevine götürülerek yerleştirilecekleri bildirildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç