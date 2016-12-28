Antalya’nın Manavgat ilçesinde babalarından kalma çatısı akan, kapısı camı bulunmayan, içerisi çöplüğe dönmüş viranede yaşam mücadelesi veren 3 kardeşe Antalya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Manavgat’ın Ulukapı Mahallesinde Mehmet Ali, İlyas ve Mevlüt Yüksel kardeşler, dramlarının anlatıldığı haberin yayınlanmasının ardından daha müsait durumdaki aileye ait müstakil bir eve götürüldü. 2’si şizofren olduğu öğrenilen 3 kardeş, kurulan soba ve yer yatağı sayesinde geceyi üşemeden geçirdi. Sabahın erken saatlerinde eve gelen Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından Yüksel kardeşlerin bakımları yapıldı ev baştan sona temizlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatlarıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 3 adet kanepenin yanı sıra yorgan, battaniye, yastık, yemeklik gıda maddelerinden oluşan paketler getirerek eve yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Zabıta Birimi de yakacak getirdi.

Kişisel bakımlarının yapılması, evin döşenmesi ve sobanın yanmasının ardından Yüksel kardeşlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yüksel kardeşlerin mutluluğuna, yaşamını abisinin evinde sürdüren kız kardeşleri Ayşe de eşlik etti.

Yüksel kardeşlere en önemli haber ise öğle saatlerinde geldi. Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü’nün talimatı doğrultusunda Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezi Personellerinin girişim ve gayretleri sonucunda 3 kardeşin Antalya’da bulunan özel bir bakımevine kabulünün onaylandığı, ailenin onay vermesi durumunda ücreti devlet tarafından karşılanacak bakımevine götürülerek yerleştirilecekleri bildirildi.