Antalya'da meyve suyu satışının yapılacağı “Vitamin Cafe” Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından işletmesi yapılacak olan ve meyve suyu satışının yapılacağı “Vitamin Cafe” Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde açıldı. Açılışa Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiftci, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile üniversite öğrencileri katıldı.

İnal: “23 iş ve meslek atölyemizde 375 hükümlü ve tutuklu çalışmakta”

Cumhuriyet Başsavcısı İnal, “Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuz açık bölümünde 833, kapalı bölümümüzde bin 854 olmak üzere toplam 2 bin 687 hükümlü ve tutuklu bulunmakta. Kurumlarımızda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında hükümlü ve tutuklulara mesleki eğitimler verilmekte, meslek sahibi hükümlü tutukluların ise mesleklerini geliştirebilecekleri ortamlar sunulmakta. Bu kapsamda Açık Bölümümüzde 17 ve Kapalı Bölümümüzde 6 olmak üzere toplam 23 iş ve meslek atölyemizde 375 hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Kurumumuzun kapalı bölümünde bulunan atölyeler: Deri atölyesi, cam süsleme atölyesi, fırın atölyesi, fotoğraf atölyesi, terzi atölyesi ve kantin işletmesidir. Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda; Rattan atölyesi, kantin, çay ocağı, sera, hızar, terzi, oto yıkama, temizlik hizmetleri, kafeterya işletmeleri, satış mağazası ve otopark iş kollarıdır. Ayrıca 2018 tarihinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Binası bünyesinde açılışı yapılan 10 odalı Misafirhane ve 250 kişi kapasiteli restoran işletmesi bulunmakta. Bugün açılışı yapılan vitamin kafemizde portakal/nar suyu ve çeşitli soğuk/sıcak içeceklerin satışı yapılacak. Ayrıca gıda türü ihtiyaçların satışa sunulması planlanmakta” dedi.

Konuşmanın ardından Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde ‘Vitamin Cafe'nin açılışı gerçekleştirildi.