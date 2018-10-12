VOLFIRE Programı, kapanış konferansıyla sona erdi

Antalya itfaiyesi, merkeze uzak kırsal mahallelerde yangına en kısa sürede müdahale için vatandaşlar arasından gönüllü itfaiyeciler oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin koordinatörlüğünde, Gönüllü İtfaiye İstasyonlarında çalışacak gönüllülerin yetiştirilmesine yönelik yürütülen eğitim programı kapanış konferansıyla sona erdi. AKM Perge Salonu'nda düzenlenen konferansa Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, proje ortakları Slovenya Ljubljana İtfaiyesi Proje temsilcisi Tomaz Kucic, Çek Cumhuriyeti İtfaiyeciler Derneği Başkanı Vladimir Vlcek, İrlanda Mayo Kent Konseyi proje ekibinden Seamus Murphy, Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Baki Karaçay ile öğretim üyeleri ve itfaiyeciler katıldı.

Gönüllü itfaiyeciler eğitildi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, kapanış konferansında yaptığı konuşmada 2 yıl süren VOLFIRE projesini değerlendirdi. Kısa, şunları söyledi; “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda itfaiye teşkilatımızın Antalya'nın tamamında kurumsal bir kapasiteye kavuşması, hizmet standardının sağlanması yönünde çalışmalarımıza hız verdik. Kurumsal kapasitemizi geliştirmek amacıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini arttırarak, organizasyon yapımızı revize ettik. 27 mesai arkadaşımız, çeşitli ülkelerde, o ülkelerin itfaiye departmanlarıyla birlikte eğitimlere katılarak, mesleki eğitimlerine katkı sağlayacak bilgi birikimini arttırdılar.”

Antalya kırsalında gönüllü itfaiyecilik

Antalya'nın tüm ilçelerinde toplam 36 itfaiye istasyonu bulunduğunu hatırlatan Ahmet Kısa, şöyle devam etti: “Bazı belde ve kırsaldaki yangına ulaşım sürelerimiz istediğimiz düzeyde değildi. En kısa sürede olası bir yangın mahalline ulaşabilmemizi sağlayacak itfaiye istasyonunu tesis etmek amacıyla Avrupa'da uzun yıllardır uygulanan gönüllü itfaiyeciliği Antalya'da da uygulamak istedik. Profesyonel itfaiye istasyonu kuramadığımız ancak yangın riski fazla yerlere gönüllü itfaiyecilik istasyonu tesis ederek oradaki yerleşik halkımızın eğitimlerini sağlayacağız. Olası bir yangında kendi ekiplerimizden önce gönüllülerimizin ivedi bir şekilde yangın bölgesine ulaşmalarını, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefledik.”

Gönüllü itfaiyecilik Türkiye'de tesis edilmeli

Antalya'dan 10 itfaiye personelinin Slovenya'da eğiticilerin eğitimi programını tamamladığını ifade eden Kısa, “Antalya'nın tamamında ulaşım süreleri ve yangın riskleri baz alınmak kaydıyla bir analiz yaptık. 10 arkadaşımız aldıkları eğitim sonrası eğitmenlerimiz oldular. Gönüllü itfaiyecilik Türkiye'de tesis edilmeli, Türkiye'de profesyonel itfaiyeciliğin konuşlandırılamadığı noktada ihtiyaç var. Bunun ayakları yere basan, yasal bir yapısı olan düzenlemeye bağlanması gerekiyor. Bunu da ivedilikle hayata geçirmek zorundayız” diye konuştu.