Well Life fuarı Antalya'da kapılarını açacak

Ş., doğa ve salon sporlarına dair tüm enstrümanların bir araya getirildiği Well Life 2019 Outdoor & Indoor Aktiviteler, Wellness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı'nı tanıttı. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak Well Life, 22-26 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya Expo Center'da gerçekleştirilecek.

ANFAŞ Well Life 2019 Outdoor & Indoor Aktiviteler, Wellness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı'nın ilk tanıtım toplantısı, Antalya Expo Center'da düzenlendi. Toplantıya Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şirin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ Well Life Proje Müdürü Berkay Uygurlu katıldı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı düzenlenecek olan fuarla ilgili bilgileri paylaştı. ANFAŞ Well Life Fuarı'nın Antalya'yla özdeşleşerek kısa sürede Türkiye'nin markası olacağını ifade eden Bıdı, 22-26 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya Expo Center'da açılacak Well Life'ın doğa ve salon sporlarını tüm profesyonelleriyle birlikte içinde barındıracağını söyledi.

“Spor branşı ile bütünleşmesini sağlayacak”

Fuarın Antalya'nın spor festivali olacağını söyleyen Ali Bıdı,"Fuar ve festival alanı olmak üzere iki bölümden oluşacak Well Life, her kitleden, her alanda, her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek. Spor ekipmanlarından performans ürünlerine, spor giyimden sağlıklı beslenmeye, outdoor ve doğa sporlarından dernek ve federasyonlara kadar tüm katılımcılar; en yeni ürün ve hizmetlerini sporun profesyonellerine tanıtma imkanı bulacak. Biz tüm bu çalışmalardan ayrı olarak bu organizasyonu bir sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Well Life, sporun profesyonellerini bir araya getirmenin yanı sıra daha önce spor yapmamış veya farklı alanlarda spor yapmış tüm vatandaşlara daha önce yaşamadıkları yeni deneyimleri yansıtacak bir festival olacak. Spora ilgi duyan herkesin kendine uygun bir spor branşı ile bütünleşmesini sağlayacak" dedi.

"Hep birlikte dünyaya pazarlayacağız"

Uzun zamandır böyle bir fuarı Türkiye'de geliştirmek istediklerini bildiren Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şirin, "Well Life fuarında Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası öncesi Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nı eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Federasyonumuza bağlı milli sporcularımızla burada Avrupa Şampiyonası öncesi eleme yapacağız. Biz bu fuarın çok önemli olduğunun farkındayız. Şu an Türkiye'de fitness ve vücut geliştirme çok büyük gelişme içindedir. Türkiye'de fitness ve vücut geliştirme ile ilgili önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli hep birlikte dünyaya pazarlayacağız" dedi.

"Spor fuarımızın turizmle birlikte gelişeceğine inanıyorum"

Dünyadaki en büyük spor fuarının Almanya'da gerçekleştirilen FIBO Köln Spor Fuarı olduğunu bildiren Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu şu ifadeleri kaydetti: "Ben de bu fuara katılma, inceleme fırsatı buldum. Gerçekten çok önemli marka değeri olan bir fuar. Ben bu fuarın Antalya'mızın ve ülkemizin tanıtımına çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu fuarların ilk yıllarda çok büyük ekonomik gelir getirmesi önemli değil. Bu tür organizasyonlar ülkelerin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Eğer spor ekipmanları üreten firmalar buraya gelirse Well Life'ın dünyadaki örneklerini geçerek bir dünya markası olabilecektir. Well Life Fuarı, Antalya'nın turizm sektörüne önemli katkı sağlayacaktır. Spor fuarımızın turizmle birlikte gelişeceğine inanıyorum. ‘Yaşam Harekettir' sloganı ile fuarın yola çıktığını görüyoruz. Gerçekten biz de herkesin hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah sporun tüm kitlelere yayılmasını sağlayacak bir fuar olacak"