WTM Uluslararası Turizm Fuarı Londra'da başladı

WTM Uluslararası Turizm Fuarı (World Travel Market) Londra'da başladı.

Londra'da bugün başlayan World Travel Market'e Türkiye'den katılım yoğun oldu. Fuara Katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere pazarının Türkiye satışlarının çok iyi gittiğini, özellikle de erken rezervasyon satışlarında artışlar olduğunu belirtti. Bakan Ersoy daha sonra Bakanlığına bağlı stantları gezerek başarı dileklerinde bulundu.

Fuarı 180 ülkeden 5 bin stantlı katılımcı ve 50 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan WTM Uluslararası Turizm Fuarı, gelecek yıla yönelik iş beklentilerinin değerlendirildiği ve sektörün gelecek dönem vizyonlarını belirleyen konferanslara ev sahipliği yapan prestijli bir etkinlik olarak kabul görüyor.

Fuara Türkiye'den çok sayıda incoming acetesi ile tur operatörü katılırken 100 civarında da otelci stant açtı. Fuar 8 Kasım tarihinde sona erecek.