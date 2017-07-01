Yağlı direkten bayrak alma yarışması

Kumluca ilçesine Bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz Koyunda gerçekleştirilen etkinliklerde değişik yarışmalar düzenlendi. Etkinliklere Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köleoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından Kumluca belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Şenlik tertip Komitesi Başkanı Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç tarafından denize çelenk bırakıldı. Gürcistan’lı Kafkas Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteriler yapıldı. Mavikent Ramazan Abacı Anaokulu Öğrencileri tarafından Bale gösterileri yer aldı.

Şenliklerde 50, 100 ve 200 metre serbest yüzme, sırt üstü yüzme ve su altında bekleme yarışmaları yapıldı.

50 metre serbest yüzme yarışmasında, Yiğit Sevgül, 100 metre serbest yüzme yarışmasında Cüneyt Karaöz, 200 metre serbest yüzme yarışmasında Haktan Mithat Yorgancı, sırtüstü yüzme yarışmasında İlyas Acar, Yağlı direk yarışmasında ise Alpay Taşgın birinci oldu. Yarışmaların birincilerine değişik ödüller verilirken Yağlı Direkten Bayrak Alma Yarışmasında birinci olan Alpay Taşgın’a 2 Bin TL ödül verildi. Yarışmacılara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Alpay Taşgın, “yağlı direkten bayrak alma yarışmasında birinci olduğum için çok mutluyum. Üç yıldan beri bu yarışmayı almayı hedeflemiştim” dedi. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ise, “Kumluca deniz sahilinde koyları olan bir ilçedir. Bu gün burada Mavikent Karaöz Deniz Şenliğini gerçekleştirmek için bulunmaktayız. Birçok etkinliğin yanı sıra etkinliklerin finalinde yağlı direkten bayrak alma yarışmasını gerçekleştirdik. Yarışmacımız zor şartlar altında da olsa ay yıldızlı bayrağımıza ulaşmayı başarmıştır. Kendisini kutluyorum” dedi.