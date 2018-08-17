Yakalanmasalar hem dolandırıp hem zehrleyeceklerdi

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapan üreticilerin mağdur olmalarını engellemek amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde Kepez ilçesinde bulunan bir adrese yapılan baskında ilk bakışta anlaşılmayacak düzeyde iyi basılmış maddi değeri 91 bin 480 TL olan toplam 991 adet sahte banknot ele geçirildi. Şahısların ayrıca ürettikleri sahte içkileri üretimi yaptıkları ve sahte bandrol ile piyasaya sürdüklerini tespit eden polis, aynı yerde yaptığı aramalarda 101 adet değişik markalarda sahte içki, 4 bin 525 adet sahte TAPDK bandrolü, 170 litre plastik bidonlarda şişelere doluma hazır sahte içki, yaklaşık 3 bin parça sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan İ.T. ve H.B isimli şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.