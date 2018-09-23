Yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yapan banka müdürünün kardeşi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı devlet bankasını ve ‘Ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı iddia edilen müdürün kardeşi, İstanbul'da gözaltına alındı.

Geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bankadan 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür Arif İ.'nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık 100 milyon TL'sini dolandırdığı anlaşıldı. İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kayıplara karışan Arif İ.'nin olay gecesi Alanya GZP Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği öne sürüldü. Aynı uçakla İstanbul'a inen kardeşi Hakan İ. (34) ise, İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hakan İ., işlemleri için Alanya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan İ., bu sabah adliyeye sevk edildi.

Dolandırılan müşterilerden sadece birinin 23 milyon TL kaptırdığı, diğerlerinin daha az miktarlarda olduğu, çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yaptığı öğrenildi. Kayıplara karışan müdürün yakalanması için ekiplerin yaptığı çalışmalarda ise henüz bir sonuç elde edilemedi. Türkiye genelinde aranan Arif İ.'nin yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor.