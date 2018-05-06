Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 20 yıldır Kemer’in Beycik Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Şener’den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Şener’in evine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Kapısı kırılarak girilen evde Mehmet Şener’in yatağında hareketsiz olduğu görüldü. Sağlık ekipleri Şener’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, Şener’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.