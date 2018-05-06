Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 13:51

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

06 Mayıs 2018 13:51


Edinilen bilgiye göre, 20 yıldır Kemer’in Beycik Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Şener’den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Şener’in evine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Kapısı kırılarak girilen evde Mehmet Şener’in yatağında hareketsiz olduğu görüldü. Sağlık ekipleri Şener’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, Şener’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç