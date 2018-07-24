Yanan fabrikanın sahibi ile çalışanları gözyaşlarına boğuldu

19 bin metrekare üzerine kurulu fabrikadan geriye kalan manzara, yangının dehşetini ortaya koydu. Fabrika sahibinin "Fabrikayı tekrar ayağı kaldıracağız" diye seslendiği şirket çalışanları, "Kar Yapı bizim evimiz, Köksal abi babamız oldu" diyerek kendisini teselli etmeye çalıştı.

Antalya OSB’de dün 15.00 sıralarında iş adamı Köksal Sarı’ya ait dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Felaket sonrası fabrikanın aldığı zarar gün yüzüne çıkarken, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği gözlendi. Fabrikadaki yangının ardından bugün bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekipleri, fabrika yetkilileri ve sigorta şirketleri inceleme yaptı. Yaklaşık 250 işçinin çalıştığı fabrikadaki maddi hasarın birkaç gün içinde tespit edileceği öğrenildi.

Yangınla ilgili OSB Bölge Müdürlüğünde ise bir basın toplantısı gerçekleştirildi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, fabrikası yanan Köksal Sarı, sanayiciler ve fabrika çalışanlarının katıldığı toplantıda duygusal anlar yaşandı. Salona Bahar ile birlikte gelen fabrika sahibi Sarı’yı sanayiciler ve fabrika çalışanları ayakta alkışladı.

Gazetecilere açıklama yapan Ali Bahar, 20 bin metrekarelik alanda çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, sebebine ilişkin ise tahminde bulunduklarını ancak şuan için açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

"250’ye yakın çalışanın yara almaması tesellimiz"

Saatte 24 kilometre hızla esen rüzgarda yangın afetinin gerçekleştiğine dikkat çeken Bahar, "Hiçbir fabrikaya sıçramadan yangın söndürüldü, fedakarca yangına müdahale edildi. OSB’deki gelişmiş birçok tesis bunda önemli rol oynadı, itfaiye teşkilatımız bunda çok ciddi önemli rol oynadı. 250’ye yakın çalışan arkadaşımız yaradan almadan kurtulması bizim için teselli olmuştur" dedi.

"5 milyon doları aşan ihracat potansiyeline sahip"

Kar Yapı’nın OSB’nin en güçlü firmalarından olduğuna dikkat çeken Bahar, "5 milyon doları aşan ihracat potansiyeline sahip, Avustralya’dan Afrika’ya ihracat yapmaktadır, devlete bir kuruş borcu olmayan son derece güçlü bir şirketimizdir. 6 ay içerisinde bu firmayı tekrar ayağa kaldırmak için nasıl gayret edeceğini gördüm. Kendisinin daima yanındayız" diye konuştu.

"Kar Yapı evimiz, Köksal ağabey babamız"

Bu sırada eline mikrofonu alan fabrika çalışanı bir kadın, "Kar Yapı bizim evimiz, Köksal ağabey babamız oldu. Biz onun kızlarıyız, çocuklarıyız. O bitmedi demedikten sonra bitmeyecektir. Maddi manevi her şeyiyle onun yanındayız" dedi. Bu sözlerin ardından gözleri bir kez daha dolan Sarı, "Hepinizden Allah razı olsun, hiçbir maddi problemim yok, hiçbir şekilde geri duracak da değilim. Benim çocuklarım 250 kişi, yine aynısını yapacağız ve devam edeceğiz" diyerek çalışanlarına seslendi.

Öte yandan, yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 42 araç, 150 personel, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 6 arazöz, 2 dozerle müdahale edilmişti.