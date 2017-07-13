Yapay resif projesi sona erdi

Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın ortaklığında yürütülen proje Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantı ile sona erdi. Çölleşmiş deniz tabanında balıkların üreyip barınabileceği alanların oluşturulması amacıyla hazırlanan proje kapsamında İlçeye bağlı Mavikent Mahallesi açıklarına 200 adet yapay resif batırılmıştı.

Kapanış toplantısına Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Projenin danışmanlığını da yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Şahin’in katılımıyla gerçekleşti.

Proje kapsamında batırılan resifler hakkında bilgi veren projenin danışmanlığını yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bugün burada yapay resif projesi için toplandık. Ancak Kumluca için daha değişik toplantı ve projeler için yeni toplantıların yapılmasını temenni ediyorum. Yapay resifler değişik amaçlarla yapılır. Bunlardan en önemlisi balık rezervlerinin arttırılmasıdır. Bizim projenin amaçları arasında kaçak avcılığı önlemek ve balık rezervlerinin arttırılması geliyor. Projeyi bu halde bırakmayacağız. Takipçisi olacağız” dedi.

Kumluca Kaymakamı Polat Kara, “Bugün burada projenin kapanışını yapıyoruz. Kimse bu proje burada sona erecek. Proje Danışmanımız Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu hocamız zaman zaman gelip projemizin sürekliliğini kontrol edecek. Attığımız tohumlar meyve vereceğini ve deniz kıyısında bir ilçede yaşayıp balığa hasret olmaktan kurulacağımızı umut ediyorum. Deniz balığı tüketmeyi sevenler, balık avcıları ve dalış yapanlar için bu tür projelere ihtiyacımız var. Önümüze bürokratik engeller çıksa da bu tür çalışmaların devam etmesinden yanayım” dedi.