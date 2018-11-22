YAPEX Fuarı'nda 100 milyon dolarlık bağlantı

Antalya'da 26'ncısı düzenlenen yerli üretim ve inovasyonun ön plana çıktığı Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda (YAPEX) 100 milyon dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

YAPEX Fuarı'nı düzenleyen Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'na katılan firmaların ve alım heyetlerinin çok memnun ayrıldıklarını söyledi.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) tarafından 12 ülkeden getirilen alım heyetleri fuara katılan firma temsilcileriyle yaptıkları ikili iş görüşmelerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık iş bağlantısı kurulduğunu anlatan Onkar, ''Ekonomik kriz ortamında fuar yapmak ve fuara katılmak oldukça riskli. Ancak biz fuar şirketi olarak ülkemizin dinamiğine ve sektörümüze güveniyoruz. Kriz ortamında gerçekleştirilen fuarda şirketlerimiz yabancı alım heyetleriyle ve turistik işletmelerin temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde 100 milyon dolarlık iş bağlantısı sağlandı. Hem fuara katılan şirketlerimiz hem de yabancı alım heyetleri fuardan memnun kaldı. Ekonomik kriz içinde düzenlediğimiz bu fuarla hem Antalya hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağladığımızı düşünüyorum.''

Özellikle turizm sektöründe otel yöneticilerinin fuara katılan firmalardan çok sayıda talep olduğunu ifade eden Fatih Onkar, ''Gelecek turizm sezonu öncesinde otellerimiz yenileme yatırımları için yüksek miktarda iş bağlantısı yaptı. YAPEX Fuarı'a 12 ülke ve Türkiye'nin 32 ilinden ziyaretçi katıldı. Fuara katılan ziyaretçilerin yüzde 2'si yapı sektörünün profesyonellerinden oluştu'' dedi.

Onkar, 2019 yılı YAPEX Fuarı için çalışmalara başlanıldığını da sözlerine ekledi.