YAPEX Fuarında yerli ürün ve inovasyon öne çıkacak

Antalya'da bu yıl 26.'sı düzenlenecek Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda (YAPEX) yerli ürün ve ihracat potansiyeli olan inovasyon öne çıkacak.

Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, YAPEX Fuarı'nın 14 Kasım Çarşamba günü ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacağını bildirdi. Onkar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin de (BAİB) desteklediği YAPEX Fuarı'nın sıkıntılı bir dönemde yapılmasının hem Antalya'da hem de ülke ekonomisinde sinerji oluşturarak Türkiye'ye ve geleceğe olan inancını gösterdiğini söyledi.

Onkar, konuşmasının devamında şunları kaydetti.

"YAPEX Fuarı ve katılımcı firmalarımız hem Antalya hem de Türkiye ekonomisi için sinerji yaratıyor. Yerli üretim ve inovasyonun öne çıktığı fuarda ihracat potansiyeli yüksek ürünler sergilenecek. Fuar kapsamında Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile YAPEX Forumu'nda Türkiye'nin önde gelen mimar ve mühendisleri Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerini şekillendirecek. Kısacası yapı sektörü ve mimarinin geleceği ele alınacak.''

"YAPEX 'Ben' değil 'biz' kavramını öne çıkarıyor"

Ekonomik krizlerin en büyük avantajının insanlar arasında birlikte işbirliği yapma alışkanlığı kazandırdığına dikkat çeken Onkar, YAPEX Fuarı'nın da 'ben' değil, 'biz' kavramını ön plana çıkardığını belirtti. Onkar, "Krizlerin en büyük avantajı insanlar ve firmalar birlikte işbirliği yaparak yeni arayışlar ve yeni projelere imza atıyor. YAPEX Fuarı da 'ben' değil 'biz' kavramını daha da geliştirecek. Fuarımıza katılan firmalarda bunu yaşıyor ve görüyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ülkemiz o zaman kazanır. Dönem artık 'birlikte yapabiliriz' dönemi. YAPEX Fuarı ve katılımcı firmalarımız geleceğe inanıyor, ülkeye inanıyor, Türkiye'ye inanıyor'' dedi.

Turizmin bu yıl sayı bakımından tüm tarihi rekorları kırdığını, dünyada en fazla turist alan şehirler sıralamasında Antalya'nın ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Onkar, "2019-2020 yılları Antalya, turizm yatırımlarında yenilemede ön plana çıkacak. Çünkü yaşanan krizler ve sıkıntılar nedeniyle Antalya'daki otellerin yarısı yenileme süresini aştı, 7-8 yıl geriden gidiyor" şeklinde konuştu.

Belediyelerin buluşma noktası

YAPEX Fuarı'nın artık belediyelerin çevre ve restorasyon projelerinin tanıtılması ve yarışma ödüllerinin verilmesinde de geleneksel hale geldiğini vurgulayan Onkar, "ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen belediyelerin restorasyon proje yarışmaları da 9. yılına ulaştı. Belediyelerimizin kültür ağırlıklı restorasyon projeleri yerel seçimler öncesi YAPEX Fuarı'nda görücüye çıkıyor. Tarihi Kentler Belediyeler Birliği yarışmasında dereceye giren belediyelerde ödüllerini YAPEX Fuarı'nda alacak" diye konuştu.

Onkar, fuar etkinlikleri çerçevesinde belediyelerin alan yönetiminin de tartışılacağını bildirdi.