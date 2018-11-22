Yapılaşma sebebiyle 88 yılda 10 kat küçüldü, rehabilite edildi, meyve verdi

Kent merkezinin en büyük yeşil alanı olan ve Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) öncülüğünde yeniden halkın hizmetine sunulan Zeytinpark, 20 bini zeytin olmak üzere yaklaşık 23 bin ağaçla turizm kentine nefes aldırıyor. Girişin ücretsiz olduğu alan ziyaretçilerine farklı aktiviteler sunuyor.

Antalya'da 1930'lu yıllarda 22 bin dönüm olan ve yapılaşmanın etkisiyle 2 bin 630 dönüme kadar düşen Vakıf Çiftliği, ATB tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanarak, çeşitli proje çalışmaları başlatıldı. 20 bini zeytin olmak üzere yaklaşık 23 bin ağacın bulunduğu alan rehabilite edildi ve ağaçlardan yeniden mahsul alınmaya başlandı. Zeytinpark, bölgenin cazibe merkezi olması için halkın ve doğaseverlerin hizmetine açıldı. Bölgeye has zeytin ve zeytinyağı ise damak tadına sunularak satış marketi kuruldu. Yeniden hayat bulan Zeytinpark, kent merkezindeki en büyük ağaçlı yeşil alanı olması nedeniyle şehirde de akciğer fonksiyonu görüyor. Girişin ücretsiz olduğu Zeytinpark'a gelenler, kamp, spor, alışveriş, kahvaltı yapmanın yanında en doğal zeytin ürünlerini alabilme imkanına sahip oluyor. Zeytinpark, betonarme yapıların arasında yemyeşil haliyle havadan görüntüsüyle de dikkat çekiyor

ATB ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, şehir merkezinin akciğeri konumundaki Vakıf Zeytinliğini gelecek nesillere aktarma çabası içinde olduklarını söyledi. Alanın geçmişte 22 bin dönüm olduğunu ve zamanla 2 bin 630 dönümlük parça kaldığını dile getiren Çandır, 20 bin zeytin, 3 bin tane ise diğer ağaç çeşitleri olduğunu kaydetti.

"Bitki kültürünü yaşatıyoruz"

Bölgede yetişen ağaçları Zeytinpark'ta görmenin mümkün olduğunu dile getiren Çandır, "Buranın reel peyzajı da bütün bitkileri içeriyor. Bir yandan da Antalya'nın bitki kültürünü burada yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Ali Çandır, ağaçların rehabilitasyonlarına önem verdiklerinin altını çizerek "Ağaçları rehabilite ettik ve son 3 yıldır hasat etmeye başladık. İnsanlarımızı yağlarımızla tanıştırdık. Antalya'ya özgü Tavşan yüreği zeytininde coğrafi işaret belgesi alarak, kentimize anlatmaya çalıştık. Çalıştıkça gördük ki tavşan yüreğinden elde ettiğimiz yağ, ilaç gibi bir zeytinyağı. Kanser önleyici etkisinden dolayı önemli bir yağ. Onu da insanımıza tanıtmaya çalışıyoruz ve ilgi artıyor" diye konuştu.

"Çocuklarımız doğayla buluşuyor"

Temel amaçlarının Antalya'da yapılaşmanın arasında kalmış yeşil dokuyu ilde bulunan kurumlarla birlikte korumak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Çandır şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı doğayla buluşturmak için çalışmalarımız var. Öğrencilerimizi buraya getiriyoruz dokunarak, görerek ve oynayarak doğayla iç içe olmalarını geliştirmeye gayret ediyoruz. 7 parkurumuz var 2,5 kilometreden 8,5 kilometreye kadar. Burada insanlarımıza yürüme eğitimleri veriyoruz. Yön bulma ve nefes alma eğitimleri vererek doğayla iç içe bırakıyoruz."

"Ocak ayı gibi açık artırmada satacağız"

Alanda iki tane tarihi ağacın olduğunu kaydeden Ali Çandır, "Bir tanesini Ege Bölgesi'nde otoban çalışmasından dolayı sökülen bahçeden getirdik. Bir tanesi bin 200 yaşında, diğeri ise 800 yaşında. Onlar da ürün vermeye başladılar. Ürünleri topladık. Ocak ayı gibi açık artırmada yağlarını satacağız" diye konuştu.

"Sofralık zeytin fiyatında artış olmasını bekliyoruz"

Bu yıl iklimsel faktörlerin yanı sıra sinek sorunun da olduğuna dikkat çeken Çandır, sofralık zeytinlerinde sıkıntı olduğunu kaydetti. Toplanan zeytinlerin büyük bir oranının yağ için kullanıldığını dile getiren Çandır, "Bu sıkıntı Türkiye genelinde var. Sofralık zeytinin fiyatında artış olmasını bekliyoruz. Tavşan yüreği zeytinine coğrafi işaret belgesi aldığımız için Antalya'da fiyatı 2 kat artmış durumunda" ifadelerini kullandı.

"Halkımıza açık ve ücretsiz"

Zeytinpark hakkında önceden oluşan ön yargılar olduğunu sözlerine ekleyen Çandır, "Ön yargılardan dolayı halka açık olduğunu duyurmakta zorlanıyoruz. Halkımıza tamamen açıktır. Burada kahvaltı yapıp, öğlen yemeğini yiyebilirler. Herkesi buraya davet ediyoruz. Tüm doğallığı burada görebilirler" dedi.