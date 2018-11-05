Yaralı atmaca tedaviye alındı

Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde yaralı şekilde bulunan atmaca, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından teslim alındı. Yanık, atmacayı tedavi için veteriner kliniğine götürdü. Veteriner tarafından iğne yapılan ve kanadında zayıflama tespit edilen Atmaca, daha iyi bir tedavi için Arife Yanık tarafından, Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Yanık, dernek olarak tüm hayvanlara yardım amacıyla hareket ettikleri için bu noktada birçok ihbar aldıklarını söyledi.

Yaralı halde buldukları atmacayı hemen veterinere götürdüklerini dile getiren Yanık, “Burada bir tedavi yapıldı. Ancak biz besleyemezdik. Daha çabuk iyileşip doğal yaşamına dönmesi için Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesine getirdik” dedi.