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Yaralı carettta caretta tedavi altına alındı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkiinde bulunan yaralı caretta caretta tedavi için Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkiinde bulunan yaralı caretta caretta tedavi için Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderildi.


Konyaaltı İlçesi, Sarısu mevkiinde bulunan yaralı caretta caretta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı caretta caretta, özel havuza konularak Denizli Pamukkale Üniversitesi DEKAMER'de tedavi altına alındı. Tedavi altındaki caretta caretta'nın iyileştikten sonra tekrar denize bırakılacağı öğrenildi.

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