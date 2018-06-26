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26 Haziran 2018 13:26

Yaralı dilenciler topluma kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vücudunda yaralar bulunan, madde bağımlısı dilencileri ikna edip sağlık kuruluşları aracılığıyla rehabilite ederek, topluma kazandırmak üzere çalışma başlattı.

Yaralı dilenciler topluma kazandırılıyor

26 Haziran 2018 13:26


Yeşilay Derneği, İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü proje kapsamında geçimini dilenerek sağlayan yaralı vatandaşlar, dilencilik ve madde bağımlılığından kurtuluyor. Uzman ekiplerin takibi neticesinde tespit edilen dilenciler, ikna edilerek tedavi altına alınıyor.



Yaralı dilenci hastaneye sevk edildi


Antalya’da pek çok noktada rastlanan ve tedaviyi bugüne kadar reddeden ayağında ciddi yarası bulunan Serhat Albayrak da, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı sivil ekiplerce uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek, hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Albayrak, yarasının iyileşmesinin ardından Yeşilay Derneği’nin de desteğiyle uyuşturucu maddeden arınacak. Ardından spor ve sanatla buluşturularak, istihdam edilmesi ve topluma kazandırılması sağlanacak.



Ortak görevimiz


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, madde bağımlılığı ile mücadelenin herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak toplumumuzun kanayan yarası olan madde bağımlılarının tedavileri ve sosyalleşmeleri için her zaman elimizden gelen desteği sunmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki madde bağımlılığının yol açtığı bireysel sorunlar, sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bağımlı bireyleri yeniden topluma kazandırmak, gençlerimizi ise madde bağımlılığı, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek” dedi.




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