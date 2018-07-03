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03 Temmuz 2018 12:19

Yaralı dilencilere Büyükşehir sahip çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vücutlarındaki yaralarla dilencilik yapan bireyleri tedavi ederek, topluma kazandırmaya devam ediyor.

Yaralı dilencilere Büyükşehir sahip çıkıyor

03 Temmuz 2018 12:19

Ayaklarında ciddi yaralar bulunan Cenk Uslu ikna edilerek tedavi altına alındı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın dilenciliği önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Sivil zabıta ekiplerinin takibi sonucu sağlık sorunlarını kullanarak dilenciliği meslek edilen ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan dilenciler topluma kazandırılıyor. Antalya’nın muhtelif noktalarında ayaklarındaki ve vücutlarındaki ciddi yaralarla dikkat çeken dilencilere Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Dilenerek hem vatandaşları rahatsız eden hem de kendi sağlıklarını hiçe sayan dilenciler, sivil zabıta ekiplerince tespit edilerek tedaviye ikna ediliyor.



Tedavi altına alındı


Geçtiğimiz hafta ayağında çok ciddi yaralar bulunan Serhat Albayrak isimli dilenci tedavi altına alınmıştı. Ekipler son olarak yine ayağındaki ciddi yaralarla dilenmeye devam eden 30 yaşındaki Cenk Uslu’yu tedaviye ikna etti. 112 Acil Ambulans ile gelen sağlık görevlilerine teslim edilen Uslu, hastanede tedavi altına alındı. İyileşmelerinin ardından Yeşilay Derneği’nin işbirliği ile iki dilencinin uyuşturucudan arınması sağlanacak. Öte yandan, yine dilencilik yapan Yasin Güler isimli genç de zabıta ekipleri tarafından dilencilik yapmaması konusunda ikna edildi. Güler, gerekli yardımlar yapılarak, ailesinin yanına memleketi Ankara’ya gönderildi.




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