Yaralı gelen havyan sayısı arttı

Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne son günlerde getirilen yaralı Doğan ve Şahin’in sayısında artış yaşandı.

Kumluca Belediyesine vatandaşlar tarafından getirilen yarlı kuşların sayısının artmasının av mevsimi olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Vatandaşlar tarafından ormanlık alanda bulunan yaralı şahin Halkla İlişkiler Bürosuna getirildi. Görevlilerde yaralı Şahin için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Sinan Ulusoy’a haber verdi. Veteriner Hekim Sinan Ulusoy Yaralı Şahin’i teslim aldı. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından yine ormanda ayağından ve kanadından saçma darbesi almış bir Doğan yavrusu bulundu. Doğan Yavrusu Sarnıç Tepe Mevkiinde bulunan Hayvanat Bahçesine getirildi. Veteriner Hekim Ulusoy, yaralı Doğan ve Şahin’e müdahale etti. Tedavi edilen her iki kuş da Hayvanat Bahçesinde müşahede altına alındı. Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, “Son günlerde artan bu ve buna benzer yabani hayvan yaralanmalarına karşı vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları gerekir. Doğa’daki bazı hayvanlarımızın neslinin tükenmesi tehlikesi vardır. Bu sebeple avcılarımızın avlanırken daha dikkatli davranmaları lazım. Bu hayvanlar eti tüketilebilecek türeden hayvanlar değildir. Bu yüzden bu hayvanların vurulmaması gerekir. Bu konuda vatandaşlarımızı özverili olmaya davet ediyor” dedi.