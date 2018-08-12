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12 Ağustos 2018 11:00

Yaralı işçi tahtadan sedye ve vinçle kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaatın bodrum katına düşen işçi, kalıplardan yapılan tahta sedyeyle ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı işçi tahtadan sedye ve vinçle kurtarıldı

12 Ağustos 2018 11:00


Olay, Sanayi Mahallesi 2072 Sokak’ta, bir firmaya ait et entegre tesisi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Köse isimli inşaat işçisi kalıp çakarken 3 metre yüksekten beton zemine düştü. İşçinin mesai arkadaşları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Köse, bodrum katına düştüğü için dışarıya çıkarılamadı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Köse’yi dışarı çıkartabilmek için vinçten yardım alındı. İnşaat kalıbından yapılan bir tahta sedyeye yatırılan yaralı işçi vinç yardımıyla bulunduğu yerden arkadaşı eşliğinde çıkarıldı. Ambulansa alınan Hacı Köse, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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