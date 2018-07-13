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13 Temmuz 2018 14:42

Yaralı itfaiyecinin meslek aşkı

Antalya’da makilik alandaki yangınına müdahale sırasında başından yaralanan itfaiye eri söndürme çalışmasına devam etti.

Yaralı itfaiyecinin meslek aşkı

13 Temmuz 2018 14:42


Edinilen bilgiye göre saat 12.30 sırasında, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Uncalı Caddesi kenarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevre esnafı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yakındaki binalara yaklaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına üç noktadan müdahale etti. Alevlere müdahale esnasında itfaiye eri Bilgin Mutlu, kafasından yaralandı. Mutlu, kafasından kanlar akmasına rağmen görevine devam ederek çalışmaların kontrolünü sağladı. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi.


Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binalar etkilenmeden yangını söndürdü.




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