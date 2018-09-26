Yaralı olarak bulunan Alaca Baykuş tedavi altına alındı.

Antalya'da bulunan yaralı Baykuş tedavi altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğine vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda, Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı mevkiinde 1 adet Alaca Baykuş olduğu bildirildi. Yaralı halde bulunan Alaca Baykuş Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği personeli tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi edilen Alaca Baykuş yeniden yabani refleksler kazanıp yeterli güce eriştiğinde tabiata kazandırılacak .