Yargıtay Başkanı Antalya Adliyesini ziyaret etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberinde Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, HSK Birinci Daire Üyesi Yaşar Şimşek, HSK İkinci Daire Üyesi Alp Arslan, Yargıtay Onikinci Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er ile birlikte Antalya Adliyesini ziyaret etti,

Ziyarette Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkan Vekili Murat Akdölek tarafından Antalya

Adliyesi ile ilgili bilgi verilen Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya ilinde olmaktan ve Antalya'da görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını, Yargıtay olarak her konuda meslektaşlarını desteklemeye ve önlerini açmaya gayret ettiklerini söyledi.