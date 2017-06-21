Yaş sebze meyve ihracatı 2008 yılının rakamlarına ulaştı

Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. ATB Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayı meclisinde geçen yılki yüzde eksi 4.3’lük daralmanın ardından 2017 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarında büyüme beklentisini dile getirdiklerini anımsatan Bülbül, büyümenin en büyük kaynağının da geçen yılki daralmanın oluşturduğu baz etkisi olduğunu vurguladı. Bülbül, "2017 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandığında bu tahminimizin ne kadar yerinde olduğunu gördük. Genel ekonomik büyüme yüzde 5 olarak gerçekleşmesine rağmen, tarım sektörü yüzde 3.2 büyümüştür" diye konuştu.

"Tarım yeteri kadar büyümedi"

Genel ekonomik büyümeye, tarım sektörünün katkısının olması gerekenin altında olduğunu söyleyen Bülbül, "Bu duruma neden olarak verilen desteklerin büyümeye ivme kazandırmaması, sektörümüzde yaşanan toprak kayıpları, tarımsal faaliyetlerden çekilme, fiyat istikrarı adına tarımsal ithalatın kolaylaştırılması, dünya tarımsal ürün fiyatlarındaki düşüşler, tarımsal girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar, olarak ifade edebiliriz" dedi.

Antalya’nın yaş sebze meyve ihracatı rakamlarını meclis üyeleriyle paylaşan Halil Bülbül, 2008’in rakamlarına ulaşılabildiğini belirtti. Bülbül, şunları söyledi:

"Tarım sektöründeki bu büyümenin Antalya tarımı açısından anlamını yaş meyve sebze ihracatımızdaki eğilimlere bakarak belirli ölçülerde görmemiz mümkündür. 2017 yılı ilk 5 ayında kentimizden yapılan yaş meyve sebze ihracatı 189 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik artışı ifade etmektedir. İlk bakışta büyüme oranı itibariyle yüksek bir rakam gibi gelse de 189 milyon dolarlık ihracat aynı dönemler itibariyle araştırıldığında 2008 yılı rakamına denktir. 243 milyon dolarla en yüksek ihracat yaptığımız yılda Rusya’nın payı 109 milyon dolardı. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracatımızın ise sadece 3 milyon doları Rusya’ya gerçekleşmiştir. Eğer Rusya kayıpları ile Rusya dışı kazançları mahsup edersek 52 milyon dolarlık bir fark ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Rusya kayıplarının yaklaşık üçte birini yeni pazarlarla telafi edebilmişiz. Dolayısıyla yeni pazarlar konusunda çok daha fazla çalışmalıyız."

"Buğday deneme ekimi memnun etti"

1.Meslek Komitesi üyeleri tarafından koordine edilen Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, BATEM, Antalya Ziraat Odası ve özel sektörün de yer aldığı ’Antalya Buğdayını Arıyor Projesinin’ sahil kuşağındaki 3’üncü yıl deneme ekiminin hasadının gerçekleştiğini belirten Bülbül, sonuçların iyi olduğunu kaydetti. Bülbül, "Bu vesileyle sahil kuşağında devam eden, yaylada ise önümüzdeki günlerde başlayacak olan hububat hasadının herkes için bereketli olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Halil Bülbül, Antalya’da üretim yaparak ülke ekonomine katkı sağlayan İSO500 ve ürünlerini ihraç ederek ilk bin firma arasında yer alan Antalya firmalarını kutladı.