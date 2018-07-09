Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, sabah 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kara (65), emekli olduktan sonra tek başına yaşamaya başladı. Kara’dan 3 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, girdikleri evde Kara’nın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ekipler, yaptıkları müdahalede Kemal Kara’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.