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23 Aralık 2017 15:05

Yaşlı cami hırsızı suçüstü yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Yeni Cami’de üst üste yaşanan hırsızlık olaylarının zanlısı 86 yaşındaki adam polis tarafından yakalandı.

Yaşlı cami hırsızı suçüstü yakalandı

23 Aralık 2017 15:05


Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesi Yeni Cami’de son günlerde yaşanan hırsızlıklar, polisi harekete geçirdi. Cami abdesthanesinde cüzdanlarının kaybolduğu yönünde yaptığı başvuruların peşine düşen polis, olayın ortak noktasının Yeni Cami abdesthanesi olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 80’li yaşlarda bir kişinin abdest alma bahanesiyle ceketini askıya astığını, kolundan çıkardığı saatini ceketin cebine koyarken, kendi ceketini siper ederek yandaki ceketin cebinden cüzdanı alarak kayıplara karıştığını tespit etti. Bunun üzerine caminin en kalabalık olduğu cuma günü polis ekibi abdesthanede şahsı bekledi. Bir süre sonra abdesthaneye gelen şahıs aynı yöntemle bir kişinin daha ceketinden cüzdanını alıp, abdest almadan camiden ayrıldı. Polis, şahsı gözaltına aldı.


Isparta nüfusuna kayıtlı 86 yaşındaki Ramazan K. olduğu tespit edilen şahsın üzerinde çalınan cüzdan ve 300 TL para çıktı. Daha önce de aynı suçtan 4 dosyası bulunan Ramazan K.’nın, Isparta’dan hırsızlık için Gazipaşa’ya geldiği, daha sonra Isparta’ya döndüğü anlaşıldı. Ramazan K., ifadesi alındıktan sonra Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. 86 yaşındaki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.




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