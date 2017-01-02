Yaşlı çiftin evi gece yarısı küle döndü

Antalya’nın Kepez ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında, içeride bulunan yaşlı çift komşuları tarafından dışarı çıkartılarak kurtarılırken yanan ev küle döndü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5413 sokakta bulunan 77 yaşındaki Mahmut Özkanat ve 87 yaşındaki Fatma Özkanat çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Yaşlı çiftin yaşadığı tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundular. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift ise komşuları tarafından dışarıya çıkartılarak kurtarıldı.



Müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çatının ahşap olmasından dolayı bir anda bütün evi sardı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift ise olay yerine gelen çocukları tarafından evlerine götürüldüğü. Yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.