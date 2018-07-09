Yaşlı Evi’nde quilling etkinliği

Etkinlikte kıdemli kent sakinleri, rengarenk kağıtları sararak farklı tasarımlara imza attı.

Muratpaşa Belediyesi ve Alzheimer Derneği Antalya Şubesi, Soğuksu Yaşlı Evi’nde 2 gün devam eden quilling etkinliği düzenledi. Türkçeye kağıt telkâri ve kağıt katlama sanatı olarak giren quilling etkinliğinde Yaşlı Evi üyeleri, rengarenk kağıtları kesip, incecik şeritler haline getirdi ve özel kıvırma aleti yardımıyla sararak birbirinden farklı tasarımlara imza attı. Gerantologların da katıldığı etkinlikte quillingin motor becerilerinin, el - göz koordinasyonunun ve yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunmasından dolayı yaşlılık dönemi ve özellikle alzheimer hastaları için önemli bir aktivite olarak görüldüğünü belirtildi.