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Yaşlı kadın indiği otobüsün altında kaldı

Antalya’da hastaneye giden 68 yaşındaki kadın indiği otobüsün altında kalıp ağır yaralandı.

Antalya'da hastaneye giden 68 yaşındaki kadın indiği otobüsün altında kalıp ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde oğlu İlhami Atik ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıkan 68 Makbule Atik, A.K. yönetimindeki 07 AU04 04 plakalı özel halk otobüsünden Güllük Caddesi'ndeki durakta indiği sırada bir anda kayıp yere düştü. Bu sırada hareket eden otobüs, Atik'in sağ ayağının üzerinden geçti. Atik'in yanında olan oğlu İlhami Atik'in ikazıyla otobüs şoförü durdu. Otobüs altından çıkarılan Makbule Atik, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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