Yaşlı kadın yanan evde feci şekilde can verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yayla evinde çıkan yangında 88 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Gödene Yaylası'nda tek odalı bir evde yaşayan 88 yaşındaki Durkadın Öztürk'ün evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Alevler söndürülürken, yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde inceleme yapan ilçe jandarma ekipleri, Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı. Yaşlı kadının cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.