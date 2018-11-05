Yaşlı ve Çocuklar partide buluştu

Düzenlenen mangal partisinde yaşlılar çocukluklarını yaşarken, çocuklar da geleneksel oyunlarla unutulmaz bir gün yaşadı. Hem yaşlılar hem çocuklar unutamayacakları muhteşem bir gün yaşadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ve yaşlılar Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde mangal partisinde buluştu. Çuval yarışı, halat çekme, ip atlama, şarkılar, türküler, halaylarla Halil Akyüz Huzurevi şenlik alanına döndü. 24 sevgi evinden 100 çocuğun katıldığı etkinlikte huzurevi sakinleri çocuklarla birlikte keyifli bir gün yaşadı.

Üstündağ: “Çok güzel bir etkinlik”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, “Çocuklarımız ve yaşlılarımızla birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Hem çocuklarımız hem de yaşlılarımız bu ziyaretten ve etkinlikten çok mutlu oldular. Bu tür etkinlikleri biz Büyükşehir Belediyesi olarak devamlı yapıyoruz. Çocuklarımız huzurevi bahçesinde mangal partisi, eski sokak oyunları gibi keyifli etkinlikler yaptı. Çocuklarımızdan bazılarının yaş günüymüş. Pastamızı kestik, çok güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Hediyeler ve belgeler verildi

Ziyaret sonrası Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Başkan Türel adına, çocuklara yastık hediye etti. Üstündağ ayrıca Halk Eğitim Merkezi'nin El Sanatları kursuna katılan huzurevi sakinlerine de başarı ve katılım belgelerini verdi.