Yat limanını mesken tutan Akdeniz foku, balıkçıların maskotu oldu

Kasım ve Aralık aylarında neredeyse her sabah düzenli olarak limana gelen fok, balıkçıların maskotu oldu.Dünyada sayıları artık sadece yüzlerle ifade edilen Akdeniz fokunun fırtına sebebiyle körfez içinde bulunan yat limanını mesken tuttuğu tahmin ediliyor.

Tekne yardımcı kaptanı Ömer Dumlupınar, fokun annesiyle birlikte birkaç yıl önce ilk kez limana geldiğini belirterek, "İlk önce fırtına zamanında, falezlerin dışında fırtınadan kurtulmaya çalışıyordu, yardıma koştuk, annesi bize yanaşmadı ama yavrusu kayalıklara vuruyordu, kayalıklara çıkarak denizden çıkartıp kurtardık, ’fazla yaklaşmayın’ dediler bize, ’bağ kurarlar ayrılmazlar’ dedi biz de bıraktık, her sene Kaleiçi’ne gelmeye başladı, devamlı görüyorduk, teknelerin arasında geziyordu hep beraber büyümesine şahit oluyoruz Kasım ve Aralık aylarında geliyor, körfez olduğu için fırtınadan burada korunabiliyor, yaz sezonunda körfezin dışındaki korsan mağarasında yaşıyor fırtınada liman içine geliyor, yaz gelince ayrılıyor ismini ’Murtaza’ koyduk, her söylediğimizde bize tepki olarak bakıyor ismini benimsedi" dedi.

Balıkçı Emrah Öztürk ise bu aylarda neredeyse her gün fok balığının yat limanına geldiğini belirterek, "Bu aylarda neredeyse her gün görüyoruz Murtaza’yı, seviyoruz, ilk geçen sene gördüm, teknelerin arasından çıkıyor, ekmek atıyoruz peynir veriyoruz, geldiğinde herkes genelde başında toplanıyor, peyniri çok seviyor besliyoruz" diye konuştu.