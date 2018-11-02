Yatak tavanlı otomobil

Antalya’da, aldıkları çift kişilik yatağı otomobilin tavanında taşıyan iki genç ilginç görüntüler oluşturdu.
Antalya'da, aldıkları çift kişilik yatağı otomobilin tavanında taşıyan iki genç ilginç görüntüler oluşturdu.
Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi ara sokaklarda, ilerleyen adı öğrenilemeyen sürücü, çift kişilik yatağı Fiat 126 Bis model küçük otomobilin tavanında taşıdı. Otomobilden daha büyük görünen yatak trafikteki sürücüleri ve vatandaşları şaşkına uğrattı. Sürücü, yolcunun eliyle tuttuğu yatakla trafikte gözlerden kayboldu.