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15 Eylül 2017 11:51

Yavru köpeği çuvala koyup üzerini meyve kasasıyla kapatıp ölüme terk ettiler

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir serada çuval içerisine konulduktan sonra kaçmaması için üzeri meyve kasasıyla kapatılan yavru köpek, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu.

Yavru köpeği çuvala koyup üzerini meyve kasasıyla kapatıp ölüme terk ettiler

15 Eylül 2017 11:51


Dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi’ndeki bir seradan köpek sesleri duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde çuval içerisine konularak kaçmaması için üzeri meyve kasasıyla kapatılan yavru köpeğin ölmek üzere olduğunu gördüler. Vatandaşlar, hemen ilçede sahipsiz hayvanlar için yaptığı çalışmalarla tanınan Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun’e haber verdi. Olay yerine gelen Ergun, köpeğe yaptığı ilk müdahalenin ardından jandarmaya suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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