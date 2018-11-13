Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Manavgat Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde şehir merkezi istikametinden gelip Çakalderesi istikametine gitmekte olan Z.S.'nin kullandığı 07 ABL 253 plakalı motosiklete, Çakalderesi istikametinden gelip, Manavgat Emniyet Müdürlüğü önündeki yaya geçidinden karşı şeride geçen M.İ.Ö.'nün kullandığı 50 AAF 571 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi G.S. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan motosiklet sürücülerinden M.İ.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı, kullandığı motosikletin de kiralık olduğu belirlendi.

Aynı yerde bir ay önce bir otomobil de yayaların arasına dalarak 6 yaşındaki Ceren Aksoy'un ölümüne neden olmuştu.