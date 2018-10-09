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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren'den acı haber

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği annesi ve ablasıyla birlikte otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Ceren Aksoy’un beyin ölümü gerçekleşti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği annesi ve ablasıyla birlikte otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Ceren Aksoy'un beyin ölümü gerçekleşti.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde bulunan anne Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehrinaz (9) ve Ceren Aksoy'a (6) dün saat 13.30 sıralarında Mehmet K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada anne ve 2 kızı yaralandı. Durumu iyi olan Şehrinaz Aksoy Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne Nurgül Aksoy ile diğer kızı Ceren Aksoy ise Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan Ceren Aksoy ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi.


Küçük Hasan İlkokulu Anasınıfı öğrencisi olan Ceren Aksoy'un hastanedeki tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.


Öte yandan, kazaya karışan sürücü Mehmet K. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderilmişti.

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