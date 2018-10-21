Yaya olarak girdikleri plajda 12 TL'lik otopark ücreti ödediler

Antalya'da hamile eşiyle birlikte yürüyüş için sahile giren Erol Çebi, plajda kendisine kesilen 12 TL'lik otopark ücretini görünce neye uğradığını şaşırdı. Tüketici hakem heyetine başvurduğunu ve ücretin iade edilmesi yönünde karar çıktığını belirten Çebi, “Biz vatandaş için mücadele başlattık. Buradaki mesele para değil, sahiller vatandaşın” dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan Erol Çebi, 7 ay önce hamile eşi Marina Çebi ile birlikte bir plaja gitti. İddiaya göre, sadece yürüyüş yapmak istedikleri plajın görevlileri, Çelebi ve eşinden kişi başı 6 TL otopark ücreti istedi. Çebi, piknik yapmayacaklarını ve yaya olarak giriş yapıp sadece yürüyüş yapacaklarını söylemesine rağmen görevliler Çebi'den toplamda 12 TL giriş ücreti aldı. Görevliler, aldıkları ücret karşılığında ise Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girdikleri plajda kendilerine otopark fişi kesilmesini kabullenmeyen Erol Çebi, durumu tüketici hakem heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına ve Kıyı Kanunu'nun 5. maddesinde 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır' ibaresine dikkat çekerek Çebi çiftini haklı gördü. Heyet ayrıca, halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunun otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, alınan 12 TL'nin iadesini istedi.

Kararın ardından şirkete e-mail göndererek hesap numarasını paylaşan Çebi, 12 TL'sini istedi ancak şirketten kendisine dönüş yapılmadı. Şirketin kendisini dikkate almadığını ileri süren Çebi, "Firmadan 12 TL'yi talep ettim. Yazılı olarak bir mesaj gönderdim ve '12 TL'yi hesap numarama yatırın' dedim. Firma yine ciddiye almadı. Tüketici Mahkemesi'ne başvurdular ama geciktiler, zaman yönünden de biz kazandık. Vatandaş sahile giderken ücret ödemeyecek. Ücret alıyorlarsa da tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvuracaklar, ücretli değil. Başvurularını yapacaklar 6-7 ay sürüyor ama hakkımızı alalım. Önemli olan para değil. Biz vatandaş için bir mücadele başlattık” dedi.