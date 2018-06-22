Yayanın dalgınlığı az kalsın canına mal oluyordu

Edinilen bilgiye göre kaza, D400 Karayolu, Milli Egemenlik Bulvarı, Denizkızı Kavşağı’nda meydana geldi. Mersin-Antalya istikametinde seyir halinde olan Alperen Aksoy (25) yönetimindeki 68 HT 474 plakalı otomobil Denizkızı Kavşağı’na geldiği esnada yaya geçidinden karşı yöne geçmek isteyen yaya Sultan Çekin’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Sultan Çekin ağır yalandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralan Sultan Çekin’in tedavisi sürüyor. Kaza saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.