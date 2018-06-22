Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 20:18

Yayanın dalgınlığı az kalsın canına mal oluyordu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen yayanın bir anlık dikkatsizliği canına mal oluyordu.

Yayanın dalgınlığı az kalsın canına mal oluyordu

22 Haziran 2018 20:18


Edinilen bilgiye göre kaza, D400 Karayolu, Milli Egemenlik Bulvarı, Denizkızı Kavşağı’nda meydana geldi. Mersin-Antalya istikametinde seyir halinde olan Alperen Aksoy (25) yönetimindeki 68 HT 474 plakalı otomobil Denizkızı Kavşağı’na geldiği esnada yaya geçidinden karşı yöne geçmek isteyen yaya Sultan Çekin’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Sultan Çekin ağır yalandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralan Sultan Çekin’in tedavisi sürüyor. Kaza saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç