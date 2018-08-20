Yayla dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah erken saatlerde meydana geldi. Hüseyin Kurt idaresindeki 07 YV 293 plakalı kamyonet Ilıca yaylasından Gazipaşa istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi ormanlık alana savruldu. Kaza sonrası sürücü Hüseyin Kurt ve yolcu olarak kamyonette bulunan komşuları Meryem Kızılkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Kurt’un eşi Ümmü ve oğlu Muhammed Kurt ise kazada ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilirken, Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.