Yaz kurslarına kayıtlar başladı

Döşemealtı Kaymakamlığı, Döşemealtı Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği yaz kurslarına kayıtlar 4-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Kurslara katılmak isteyenlerin, Döşemealtı Belediyesi Nar Masa ve Yeşilbayır Mahallesinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne 1 fotoğraf ve kimlik fotokopisiyle başvuru yapması gerekiyor.

7-14 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin katılabileceği yaz kursları bu yıl, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, güreş, halter, tekvando, judo, muhai tai, badminton, halk oyunları, tiyatro, bilgisayar, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler, satranç, model uçak, gitar, bağlama ve keman branşlarında açılacak. Yaz kursları 2 Temmuz tarihinde başlayıp 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Geçen yıl düzenlenen kurslara toplam 3 bin 800 öğrenci katılmıştı.

Ünlü oyunculardan ders

Yaz kurslarında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla ilgi görmesi beklenen branşlar arasında tiyatro yer alıyor. Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu bünyesinde görev yapan usta oyuncular, temel tiyatro eğitimi verecek.

Futbolcular yetişecek

Futbol branşında eğitim alan öğrenciler arasında başarılı olanlar, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde forma giyme şansı yakalayacak. Geçtiğimiz yıllarda kursa katılarak kendini gösteren çocuklardan oluşturulan U11, U12 ve U13 kategorisi futbol takımları, bu yılın yetenekli öğrencilerini bekliyor.