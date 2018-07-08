Yaz okuluna katılan öğrenciler, sertifikalarını aldı

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (AKMED) Muratpaşa Belediyesi desteğiyle 25 Haziran’da, Koç, Boğaziçi, Bilkent, Sabancı, İTÜ, Ege ve İstanbul üniversitelerinden 20 lisans ve lisansüstü öğrencinin katılımıyla başlattığı ‘Para Tarihi ve Numismatik’ konulu yaz okulu programı sona erdi. Muratpaşa Belediyesi’nin de destek verdiği programa katılan öğrenciler, sertifikalarını aldı. Törene, AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin’le birlikte Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci katıldı.

“Muratpaşa’da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz”

Başkanvekili Cephaneci, “Kültürel etkinliklerin, sanatın ve sporun olduğu yerde, kent yaşayanlarının bir şekilde bunlarla ilişkili ve alakadar yerde savaşların olmayacağını, demokratik toplum yapısının gelişeceğini biliyoruz. Bunun için Muratpaşa’da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İki kurumun birlikteliği güzel bir şey oluşturdu”

Prof. Dr. Tekin ise Muratpaşa Belediyesi’nin programa verdiği destek nedeniyle teşekkür ederken “İyi ki Koç Üniversitesi var iyi ki Muratpaşa Belediyesi var. Bu iki kurumun birlikteliği güzel bir şey oluşturdu” dedi.