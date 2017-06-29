‘Yaz Spor Okulları’ açıldı

19 ilçeden 35 bin öğrenci, 32 branşta ücretsiz spor eğitimi alacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “Yaz Spor Okulları” düzenlenen törenle başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili İzzet Tekeli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hami Dorul, İl Müftüsü Osman Artan, öğrenciler ve velileri katıldı.

Ücretsiz spor

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde 8-15 yaş arasındaki sporcular Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Aikido, Atıcılık, Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Boks, Ritmik Cimnastik, Bisiklet, Bocce, Eskrim, Golf, Güreş, Hokey, Halter, Judo, Kano, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Wushu, Yelken olmak üzere merkez dahil 19 ilçenin tamamında ve 32 branşta yaklaşık 35 bin öğrenci, ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.

Ailelere büyük iş düşüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz, çocukların sporla kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılacağını ve bu konuda ailelere büyük iş düştüğünü belirtti. Yılmaz, “Buraya gelmeden önce kötü bir alışkanlık olarak gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu konulu bir toplantıya katıldım. Gençlerimizi böylesi kötü ortamlardan uzaklaştırarak çocuklarına sahip çıkan siz değerli ailelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Gençlerimizin medyaya yansıyan, bizi yaralayan, üzen yaşam hikayeleri işte bu salonlarda çocuklarımızın elinden tuttuğumuzda yaşanmayacaktır. Bizler çocuklarımızın elinden tutarak onları, ülkemize, milletimize fayda sağlayan, bizleri gururlandıran geleceğin sporcuları, sağlam nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.”

Sporumuzun yapı taşları sizlersiniz

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili İzzet Tekeli ise, çocukların sporla sağlıklı bir yaşam, özgüven, ahlaki değerler edindiklerini ifade ederek, “Ülkemizin geleceği gençler, sporumuzun yapı taşlarını oluşturacak. Ülkemizi hem olimpiyatlarda hem de dünya şampiyonalarında temsil edeceksiniz. Yaz spor okullarında seçmiş olduğunuz branşlarda hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Sporcular nefes kesti

Açılış konuşmalarının ardından genç sporcular hünerlerini sergiledi. Minik jimnastikçiler, yaptıkları gösteriyle herkesi kendine hayran bıraktı. Eskrim, masa tenisi, kick boks, tekvando ve akrobasi gösterileri ise nefes kesti. Sporcuların başarılı performansları salondan büyük alkış aldı.