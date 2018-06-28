Yaz spor okulları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ‘Yaz Spor Okulları’ start alıyor. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda, 8-15 yaş arasındaki sporcular basketbol, jimnastik, güreş, futbol, tenis, atıcılık, kickboks, muaythai, atletizm, judo, triathlon, bocce, tekvando, hentbol, masa tenisi, kano, voleybol, okçuluk, satranç, halter, boks, yelken, bisiklet, karate, eskrim, aikido olmak üzere 26 branşta öğrenciler ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.

Öte yandan Çağatay Akman’ın konser vereceği açılış töreni, 29 Haziran Cuma günü saat 10.00’da gerçekleşecek 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşecek.