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29 Haziran 2018 15:03

Yaz Spor Okulları’na renkli açılış

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları ve İl Spor Merkezleri’nin açılışı renkli bir törenle gerçekleşti.

Yaz Spor Okulları’na renkli açılış

29 Haziran 2018 15:03

Törende Çağatay Akman bir konser verdi.


Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ’Yaz Spor Okulları’nın 2018 yaz dönemi törenle başladı. 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşen törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Antalya Gençlik Hizmetleri, Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya İl Müftüsü Osman Artan ile aileler ve genç sporcular katıldı.



Renkli gösteri, eğlenceli konser


Açılış töreninde jimnastik sporcularının renkli gösterisi büyük beğeni topladı. Genç yeteneklerin birbirinden zor akrobatik hareketlerin uzun süre alkış aldı. Açılış töreninde gençlerin sevgilisi Çağatay Akman da konser verdi. Akman söylediği şarkılar ile gençlere eğlence dolu saatler yaşattı.



19 ilçede 35 branşta eğitim


Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Spor Okullarında, 8-15 yaş arasındaki sporcular Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Aikido, Atıcılık, Artistik Jimnastik, Atletizm, Badminton, Boks, Ritmik jimnastik, Bisiklet, Bocce, Eskrim, Golf, Güreş, Hokey, Halter, Judo, Kano, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Tekvando, Tenis, Triatlon, Wushu, Yelken olmak üzere 35 branşta öğrenciler ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. 19 ilçede gerçekleşecek yaz spor okullarında 400 antrenör de öğrencilere eğitim verecek.




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