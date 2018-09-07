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07 Eylül 2018 13:51

Yaz Spor Okulu öğrencileri uçak okulunu gezdi

Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulu öğrencileri, Türkiye’nin ilk tematik meslek lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan ‘Yolcu Uçağını’ gezdi.

Yaz Spor Okulu öğrencileri uçak okulunu gezdi

07 Eylül 2018 13:51


Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri tarafından eğitim için kullanılan ‘Yolcu Uçağı’ çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Uçağın içinde bulunan yolcu kabin bölümü, uçak kütüphanesi, uçak müzesini çocuklar, büyük bir beğeni ile inceledi. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencileri, kokpit içine girerek pilot koltuğuna oturdu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Yolcu Uçağı’nda çok keyifli vakit geçiren öğrencilerin bazıları da ilk kez uçak görmenin ve uçağa binmenin heyecanını yaşadılar.




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