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Yazar Bağcı Başkan Uysal'ı ziyaret etti

Antalyalı yazar Sakine Bağcı, bir kadının 2 çocuğuyla birlikte verdiği hayat mücadelesini anlattığı ilk kitabı ‘Çöldeki Çığlık’ı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a hediye etti.

Antalyalı yazar Sakine Bağcı, bir kadının 2 çocuğuyla birlikte verdiği hayat mücadelesini anlattığı ilk kitabı ‘Çöldeki Çığlık'ı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a hediye etti.


Ziyarette Bağcı, kitabında on çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu Sahra'nın iki oğluyla hayatın en acı günlerini yaşarken verdiği mücadeleyle kadın olmanın, anne olmanın suç olmadığını kanıtlamaya çalışmasını hikayesi anlatıldığını söyledi. Kitabını ebeveynleri boşanmış çocuklara, yalnız mücadele eden kadınlara ve ailesine sahip çıkan tüm erkeklere ithaf ettiğini söyleyen Bağcı, Ağustos ayında ilk baskısını yapan kitabını imzalayarak Başkan Uysal'a hediye etti.


Başkan Uysal, kadınlara umut ışığı olabilecek hikayelerin anlatılmasına, kitapların yazılmasına çok ihtiyaç olduğunu belirterek bu yönde adım atan Bağcı'yı kutladı. Antalya'nın sahip olduğu antik kentler, ev sahipliği yaptığı medeniyetler düşünüldüğünde dünyada çok az kentte rastlanacak detaylara sahip olduğunu belirten Uysal“Antalya, belki bir gün Dostoyevski'nin Petersburg'u, James Joyce'un Dublin'i, Victor Hugo'nun Paris'i ve hatta İstanbul gibi bir edebiyat kenti olabilir” dedi. Antalya Edebiyat Günleri gibi etkinliklerle bu yolda adımlar attıklarını dile getiren Başkan Uysal, bu süreçte Antalyalı yazarların da üretkenlikleriyle en plana çıkmasının önemli olduğunun altını çizdi.

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