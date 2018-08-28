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28 Ağustos 2018 10:41

Yazıcı’nın eseri İstanbul’da ödül aldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim elemanlarından Araştırma Görevlisi Dr.

Yazıcı’nın eseri İstanbul’da ödül aldı

28 Ağustos 2018 10:41

Ferit Yazıcı, Lens İstanbul Konut Projesi’nin “Bu Esere Bir Eser Daha Yakışır” sloganıyla düzenlediği heykel tasarım yarışmasında “Üçüncülük” ödülüne layık görüldü.


Modern bir alışveriş merkezinin zemin katını oluşturan alanda; ana yapılarla bağlantılı, aksa büyük bir anlam kazandıracak ve ilgi çekecek dinamik, su ve ışık ögeli, sürekliliği olan bir heykel kazandırmak için açılan yarışmada Ferit Yazıcı’nın eseri 3. oldu. Toplumun sanatsal ve kültürel gelişimine destek olmanın kendisini çok mutlu ettiğine değinen Yazıcı, “çağdaş bir kentsel çevre yaratılması ve Çağdaş Türk Heykel Sanatına katkıda bulunmak amacıyla katıldığım bu yarışmada, 3.lük ödülü almak benim için son derece gurur verici” diye konuştu.




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