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09 Ağustos 2018 18:15

Yemek borusu başlangıcındaki darlık lazer tedavisiyle açıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğuştan yemek borusu başlangıcında darlık olduğu için yemek yemekte zorlanan ve kilo kaybı yaşayan 51 yaşındaki kadın, Türkiye’de ilk kez uygulanan lazer tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Yemek borusu başlangıcındaki darlık lazer tedavisiyle açıldı

09 Ağustos 2018 18:15


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim görevlisi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Dr. Özlem Özer Çakır, doğuştan yemek borusu başlangıcında darlık olduğu için yemek yemekte zorlanan ve kilo kaybı yaşayan 51 yaşındaki Zeynep Ünal’ı Türkiye’de ilk kez ağrısız, neştersiz lazer tedavisi uyguladı. Operasyonla yemek borusundaki daralma giderildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Ünal, sağlına kavuştu.


“Lazer tedavisiyle hastalarımızın tedavilerine devam etmekteyiz”


Lazer tedavisinin Türkiye’de ilk olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladığını aktaran Uzman Özlem Özer Çakır, lazerle tedavilerine devam ettiklerini söyledi. Çakır, ”Lazer tedavisi sindirim sistemindeki darlıkları açılmasında kullanılan bir yöntem. Bizde bu yöntemle hastalarımızın tedavilerine devam etmekteyiz. ” dedi.


“Şimdi lazerle tedavi gördüm ve çok memnunum”


Yaklaşık 50 yıldır yemek borusu başlangıcında darlık olduğundan dolayı rahatsızlık gören ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Zeynep Ünal, daha önce yeme içmede çok zorlandığını belirtti. Ünal, ”Tedavi önce yiyip, içemiyordum. Boğazımdan bir lokma dahi geçmiyordu. Ne yersem yutmakta çok zorluk çekiyordum. Şimdi lazerle tedavi gördüm ve çok memnunum. Tedavi sonrası yiyip, içebiliyorum rahat bir şekilde” diye konuştu.


Lazer tedavisi sayesinde eşinin sağlına kavuştuğunu ifade eden Yusuf Ünal, ”Tedaviden çok memnunuz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.




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